THY dolgun maaşla pilot alacak

Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektöründe yaşanan krizin sona ermesi ve yerde yatan tüm uçakları da tekrar uçmaya başlayınca yeni pilot alımı için kendi resmi internet sitesinde bir duyuru yaptı.

THY'nin Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanına taşımanın gururunu yaşatıyoruz sloganıyla Kaptan Pilot, 2. Pilot, farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan 2. Pilotlar ve tecrübesi olmayan 2. Pilot adayları için yaptığı duyuruda THY’de çalışmanın ayrıcalıkları konusunda da şu bilgiyi paylaştılar:

Dünyanın en modern ve yaş ortalaması en düşük filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, pilotlarına yeni nesil uçaklarda görev yapma imkanı sunar. ’Avrupanın En İyi Havayolu ödülünü 5. kez üst üste kazanmanın gururunu yaşayan Türk Hava Yollarının bu başarısının arkasında mesleğine tutkuyla bağlı olan çalışanları yer almaktadır.

Türk Hava Yolları, Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı istihdamıyla hem havacılık sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlar hem de üniversite mezunu adaylar için eşsiz bir kariyer fırsatı sunarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

ORTALAMA ÜZERİ MAAŞ

Boeing 777, Airbus A330 ve A340 tipi geniş gövdeli uçakları için Kaptan Pilotlar arandığının bildirildiği duyuruda ayrıca sektör üzerinde maaş verileceği belirtilerek, şöyle denildi:

Kaptan Pilotÿ (B737, A320) Türk Hava Yolları, çalışanlarına sağlamış olduğu sosyal olanakların yanı sıra, tüm bireylerine sektör ortalamasının üzerinde maaş imkanı sunar. Türk Hava Yolları çalışanlarına, geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları gibi önemli sosyal olanaklar sağlar.

THY'nin duyurusunda tecrübeli pilotların yanı sıra yetiştirilmek üzere 2. Pilot adaylarının da arandığı duyuruldu.

ARANAN ŞARTLAR

Kaptan Pilot

Evrak Kontrol

Havacılık İngilizcesi Testi

Grup CRM Değerlendirmesi

Simulator Testi

Kurul Mülakatı

Sağlık Muayenesi

Tecrübeli II. Pilot Adayları

Evrak Kontrol

Havacılık İngilizcesi Testi

Grup CRM Değerlendirmesi

Simulator Testi

Kurul Mülakatı

Sağlık Muayenesi

Tecrübesiz II. Pilot Adayları

Evrak Kontrol

Havacılık İngilizcesi Testi

DLR-1 Testi

Simulator Testi

Kurul Mülakatı

DLR-2 Testi / Grup CRM Değerlendirmesi

Sağlık Muayenesi

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Adayları

Evrak Kontrol

Boy & Kilo Ölçümü

DLR-1 Testi

Kurul Mülakatı

DLR-2 Testi

Sağlık Muayenesş

Havacılık İngilizcesi Testi, Grup CRM Değerlendirmesi ve Simülatör Testi’nin geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiş olup, süreçlerimizin herhangi bir aşamasından başarısız olan adaylarımızın minimum 6 ay sonra tekrar başvuru yapmaları ve ilan kriterlerini sağlamaları durumunda daha önce başarılı oldukları süreçlerden muaf tutularak olumsuz oldukları süreçten başlamak suretiyle süreçlerimize tekrar katılabileceklerdir. Adaylarımızın Simülatör Testi’nin geçerli sayılabilmesi için başvuru yaptıkları tarih itibariyle son 3 ay içerisinde uçuş yapması (simülatör uçuşu dahil) ve MEP IR geçerlilik tarihinin güncel olması şartı aranacaktır.

2-Tipi Olmayan Kaptan Pilot (Dar Gövde), Tipi Olmayan Kaptan Pilot (Geniş Gövde), Tipi Olmayan II.Pilot Adayı (Dar Gövde) ve Tipi Olmayan II.Pilot Adayı (Geniş Gövde) ilanlarında aranan uçuş tecrübesi kriteri aşağıdaki şekilde revize edilmiş olup, bu pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adaylarımızda aranan uçuş saati kriteri aşağıdaki gibidir.

Tipi Olmayan Kaptan Pilot (Dar Gövde)

Toplamda minimum 5500 saat uçuş

Minimum 1500 saat kaptanlık (ilanda belirtilen uçak tiplerinde)

Tipi Olmayan Kaptan Pilot (Geniş Gövde)

Toplamda minimum 8000 saat uçuş

Minimum 1500 saat kaptanlık (ilanda belirtilen uçak tiplerinde)

Tipi Olmayan II.Pilot Adayı (Dar Gövde) ve Tipi Olmayan II.Pilot Adayı (Geniş Gövde)

Minimum 1500 saat uçuş (ilanda belirtilen uçak tiplerinde)

Daha önce yukarı belirtilen pozisyonlara başvuru yapıp ilan kriterini karşılayamadığı için süreçlerimize katılamayan, davet edilmeyen veya bu kriterden dolayı Evrak Kontrol Süreci’nde olumsuz olan adaylarımızın kokpitistihdam@thy.com mail adresi üzerinden bizlere ulaşması önemle rica olunur.

3-Halen üniversite son sınıfta okuyan ve başvurduğu tarih itibariyle en fazla 3 ay içerisinde mezun olabilecek durumda olan Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adaylarımız daha sonra geçici mezuniyet belgesi veya diploma aslı ile mezun olduklarını belgelemek suretiyle öğrenim gördükleri üniversitelerin öğrenci işlerinden alacakları ve mezun olabileceklerini gösteren resmi yazıyı Evrak Kontrol Süreci’nde ibraz etmeleri durumunda süreçlerimize katılabileceklerdir.