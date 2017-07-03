THY Genel Müdürü'nden yasak açıklaması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağıyla ilgili önemli bir açıklama bulundu. Ekşi, "Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz" dedi.



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bila Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kabin yasağınının kalkacağı tarihi açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) resmi hesaplarını da ekleyerek: "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 TemmuzÇarşamba günü kalkmasını bekliyoruz" dedi.

ABD ve İngiltere, Mayıs ayında aldıkları kararla Türkiye'nin de içerisinde olduğu bazı ülkelerden yapılan direkt seferler için kabinde taşınan elektronik cihazlara kısıtlama getirmişti.