Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama
Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama
10 dakikada bu hale geldi ! İstanbul'a geliyor...
10 dakikada bu hale geldi ! İstanbul'a geliyor...
Ormanlık alan alev alev yanıyor !
Ormanlık alan alev alev yanıyor !
O vaiz infaz edildi... Bomba iddia !
O vaiz infaz edildi... Bomba iddia !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Enflasyon açıklandı, memur, emekli ve işçilerin zam oranları da belli oldu
Enflasyon açıklandı, memur, emekli ve işçilerin zam oranları da belli oldu
İran'dan Türkiye'ye sert tepki !
İran'dan Türkiye'ye sert tepki !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 03 Temmuz 2017 21:40

THY Genel Müdürü'nden yasak açıklaması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

THY Genel Müdürü'nden yasak açıklaması
A+ A-

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağıyla ilgili önemli bir açıklama bulundu. Ekşi, "Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz" dedi.
 
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bila Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kabin yasağınının kalkacağı tarihi açıkladı. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) resmi hesaplarını da ekleyerek: "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 TemmuzÇarşamba günü kalkmasını bekliyoruz" dedi.

ABD ve İngiltere, Mayıs ayında aldıkları kararla Türkiye'nin de içerisinde olduğu bazı ülkelerden yapılan direkt seferler için kabinde taşınan elektronik cihazlara kısıtlama getirmişti.

lap top , yasak , istanbul , abd