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  4. 08 Mart 2018 00:12

THY o ülkeye uçuşlarını iptal etti

İtalya'da hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştirdiği grev nedeniyle THY İtalya'ya uçuşlarını iptal etti.

THY o ülkeye uçuşlarını iptal etti
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İtalya'da Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano'ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.03.2018 tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle belirtiler saat dilimlerinde Roma, Venedik ve Milano havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." 

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