THY rekora uçuyor

Türk Hava Yolları yurt dışı temsilciliklerini Beştepe’de ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya rekortmeni THY’nin bu yıl için de yeni rekorlar hedeflediğini söyledi. Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY’nin dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahip olduğunu, 12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesinde bulundurduğunu söyleyen Erdoğan “Bu yıl 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu da dış hatlar olmak üzere 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon kargo taşımayı, 11,8 milyar dolar gelir etmeyi hedefliyor. Aralık, özellikle THY tarihinde bir rekordur. Bu çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor.” dedi.