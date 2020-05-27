THY yönetim kurulu başkanı: ''Düzelme 5 yılı bulabilir!''

Hürriyet’ten Uğur Cebeci’nin söyleşisinde Aycı maliyetlerin fazla yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bugün otobüs yolculuklarında bile tavan ücreti 500 lira olarak belirlendi. Uçaklarda iç hatlarda bu ücret Ekim 2019’da belirlenen şekliyle tek yön 450 liraydı. Bu tavan ücreti ile uçmak şirketin sağlığını bozar. Personel için 2020 sonuna kadar direneceğiz. Maaşlarla ilgili sendikalarla görüşmeleri sürdürüyoruz. İstihdamı korumaya çalışıyoruz."

"DÜZELME 5 YILI BULUR"

Covid-19 salgını kapsamında alınan orta koltuğu boş bırakma gibi uçuş tedbirlerinin ise sürdürülebilir olmadığını belirten Aycı, uçaklarda yeterli doluluğun sağlanamayabileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “Yüzde 60-66 gibi doluluklarla uçmak şirketin sağlığını büyük ölçüde etkiler. Bugün yaşadıklarımızın düzelmesi zaten bir-üç yıl zaman alacak. Belki de beş yıl. Bu tip düzenlemelerle yolcumuzu arttıramayız. Doluluk olmadan kâr da olmaz. 2019 doluluklarına ulaşmamız zaman alacak.”

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