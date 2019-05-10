  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 10 Mayıs 2019 11:20

THY zararını 4’e katladı

2019 yılının ilk üç ayında Türk Hava Yolları 1 milyar 250 milyon TL zarar açıkladı. THY 2018 yılının ilk üç ayında 314 milyon TL zarar açıklamıştı. THY’nin yolcu sayısı Nisan ayında yüzde 8.3 azalarak 5.9 milyon TL oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12.4, dış hatlarda yüzde 5 azaldı

THY zararını 4’e katladı
A+ A-

THY ilk çeyrekte 1.25 milyar TL zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönem zarar 314 milyon TL olmuştu.

* Yolcu doluluk oranı Nisan’da 0.2 puan azalışla yüzde 82.9 oldu

* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan’da yüzde 5.2 azalışla 11.9 milyar oldu

* Yolcu sayısı Ocak-Nisan’da yüzde 2.4 azalışla 22.7 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 6.8 geriledi, dış hatlarda yüzde 1.3 arttı

* Yolcu doluluk oranı Ocak-Nisan’da 0.4 puan düşüşle yüzde 80.8 oldu

* Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Ocak-Nisan’da yüzde 0.2 azalarak 46.1 milyar oldu

* 2018 Nisan ayı sonunda 326 olan uçak sayısı 2019 Nisan ayı sonunda 335’e yükseldi.

Reuters

THY , zarar , thy'nin zararı , türk hava yolları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM