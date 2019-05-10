THY zararını 4’e katladı

THY ilk çeyrekte 1.25 milyar TL zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönem zarar 314 milyon TL olmuştu.
* Yolcu doluluk oranı Nisan’da 0.2 puan azalışla yüzde 82.9 oldu
* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan’da yüzde 5.2 azalışla 11.9 milyar oldu
* Yolcu sayısı Ocak-Nisan’da yüzde 2.4 azalışla 22.7 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 6.8 geriledi, dış hatlarda yüzde 1.3 arttı
* Yolcu doluluk oranı Ocak-Nisan’da 0.4 puan düşüşle yüzde 80.8 oldu
* Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Ocak-Nisan’da yüzde 0.2 azalarak 46.1 milyar oldu
* 2018 Nisan ayı sonunda 326 olan uçak sayısı 2019 Nisan ayı sonunda 335’e yükseldi.
Reuters