THY'den rekor kar !

Türk Hava Yolları (THY) bu yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY artan talep ve birim gelirlerle birlikte, bu yılının 9 aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran THY, bu yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile THY'nin 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı.

Karlı büyüme performansına kesintisiz devam eden THY, bu yılın 9 aylık döneminde net karını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon dolar net kar gerçekleştirerek tamamladı.

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz altyapı şartlarını güçlendirme ve iyileştirmeye büyük ağırlık verdiğimiz bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz ‘İstanbul Havalimanı’na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz."