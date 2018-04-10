THY'den tarihi rekor ! En yüksek orana ulaştı

Türk Hava Yolları 2018’de %80,5 ile tarihinin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı.

THY’den açıklanan Mart 2018 trafik sonuçları değerlendirmesinde taşınan yolcu sayısının yıllık %24 artış göstererek 6 milyona ulaştığı belirtildi. Bu yolcu artışının son 5 yılın en yüksek Mart ayı doluluk oranı olduğunun da altı çizildi.



THY 2018'de %80,5 ile tarihinin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı. Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da taşınan yolcu sayısı yıllık bazda %24 artış göstererek 6 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, %82 ile son 5 yılın en yüksek Mart ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.

THY'nin basın müşaviri Yahya Üstün, yeni kırılan rekorla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 6 PUAN ARTTI!

Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %13 arttığı Mart ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan arttı. Dış Hat doluluk yaklaşık 6 puanlık artışla %81,7 olarak gerçekleşirken İç Hat uçuşlarda ise %84'e ulaştı.

2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %22 artış ile 2018 yılının Mart ayında da devam etti.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında gözlenen %28'lik artış Türkiye'ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

KARGO VE POSTA HACMİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %29 ARTTI

Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı. Kargodaki bu büyümeye %49 ile K. Amerika, %42 ile Orta Doğu, %38 ile Afrika ve %32 ile Avrupa katkı sağladı.

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Bu artışlar Kuzey Amerika'da 12 puan, Orta ve Güney Amerika'da 10 puan, Afrika'da 10 puan ve Avrupa'da 5 puan olarak gerçekleşti.

OCAK-MART 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %25'lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da %29 artarak 17 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mart döneminde 6,5 puanlık artış ile %80,5 olurken, Türk Hava Yolları en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı. Yurtdışı yolcu doluluğu 7 puan artarak %80 seviyelerine, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak %85 seviyelerine ulaştı. Bu oranlar ile yurtdışı uçuşlarda son 5 yılın en yüksek, yurtiçi uçuşlarda ise Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.

Mart ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte yılın ilk çeyreğinde toplam taşınan Kargo ve Posta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38 artarak 312 bin tona yükseldi.