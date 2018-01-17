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  4. 17 Ocak 2018 23:17

THY'den vatandaşa müjde ! Biletlere indirim geldi

Türk Hava Yolları, mobil uygulama üzerinden alınacak olan yurt içi ve yurt dışı dahil tüm biletlerde indirim uygulanacağını açıkladı.

THY'den vatandaşa müjde ! Biletlere indirim geldi
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Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz aylarda yeniden tasarlayarak hizmete aldığı mobil uygulama üzerinden alınacak yurt içi ve yurt dışı dahil tüm biletlerde indirim uygulama kararı aldı

THY'den yurt içi ve yurt dışı biletlerine yüzde 15 indirim THY, yeniden düzenleyerek hizmete sunduğu mobil uygulaması üzerinden yeni bir kampanya başlattı.

THY'den yurt içi ve yurt dışı biletlerine yüzde 15 indirim Yolcuların önceki uçuşlarından ve seyahat tercihlerinden beğenilerini ön görebilen uygulama bu sayede Türk Hava Yolları yolcularının her birine farklı teklifler ile kişiselleştirilmiş bir tercihlerle kolaylık sağlayabiliyor.

THY'den yurt içi ve yurt dışı biletlerine yüzde 15 indirim Mobil bilete özel indirim 20 Ocak’a kadar sürecek.

THY'den yurt içi ve yurt dışı biletlerine yüzde 15 indirim Türk Hava Yolları mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren yolcular yurt için ve yurt dışı dahil olmak üzere 18-20 Ocak tarihleri arasında alacakları biletlerden yüzde 15 indirim kazanacak.

THY'den yurt içi ve yurt dışı biletlerine yüzde 15 indirim Bunun yanı sıra mobil uygulaması bulunan yolcular ödül bilet veya mil satın alabiliyor, diğer üyelere de mil transferi gerçekleştirebiliyor.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabı Twitter’dan üzerinden takipçilerine duyurdu.

THY'den yurt içi ve yurt dışı biletlerine yüzde 15 indirim Ekşi, yaptığı paylaşımda mobil uygulamayı bir milyonun üzerinde yolcunun indirdiğini belirterek, “Mobil uygulama ile uçun 1 Milyon 397 bin kişinin indirdiği mobil uygulamamızdan bilet almanın tam zamanı. Hadi eller mobile!” dedi.

İHA

thy , indirim , mobil uygulama
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