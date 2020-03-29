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  4. 29 Mart 2020 18:03

THY'nin 30 Mart uçuş programı belli oldu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul’dan gerçekleştirilecek tarifeli uçuşları açıkladı.

THY'nin 30 Mart uçuş programı belli oldu
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Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirler arası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehre sefer düzenleme kararı almıştı. Valilik izni uygulamasının dün saat 17.00’den itibaren devreye girmesinin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul’dan karşılıklı Adana, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uçuşlara ‘4 saat önce gelin’ tavsiyesi
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamada bulunan Ekşi, “Pazartesi İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. Web sitemizde detay bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

Belirtilen uçuşlara seyahat belgesine sahip olanlar kabul edilecek.

Şehirlerarası yolculuk için izin belgesi nasıl alınır ? Şehirlerarası yolculuk için izin belgesi nasıl alınır ?

 

İHA

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