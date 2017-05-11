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  4. 11 Mayıs 2017 23:45

THY'nin reklamında 242 tonluk uçağı ittiler

Ünlü Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi Türk Hava Yolları'nın yeni reklamında 242 tonluk uçağı ittiler.

THY'nin reklamında 242 tonluk uçağı ittiler
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İngiliz rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ile ekibinin, Türk Hava Yolları’nın (THY) geniş gövdeli "Airbus A-330" tipi yolcu uçağını ittiği reklam videosu yayınlandı.

Avrupa Rugby Şampiyonasının resmi sponsoru da olan THY için hazırlanan reklam filmi, milli hava yolu şirketinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu reklam filminde, Dallaglio ve ekibi, Airbus A-330 tipi yolcu uçağını itmeyi başarıyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki THY Teknik Hangarı önünde çekilen reklam filminde oynayan rugbyciler, soyunma odasında "Evet, haydi. Bunu yapabiliriz. Bunu yapacak kadar güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz." diyerek uçağı itmek için harekete geçiyor.

Yolcu uçağını ittikten sonra rugbycilerin sevinç görüntüleri de filmde yer alıyor.

THY'nin reklam filmi, yayınlandığı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

AA

rugby oyuncusu , thy , uçak , reklam