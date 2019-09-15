Ticaret Bakanı Pekcan'dan Volkswagen açıklaması !

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikaya ilişkin "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor.

Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan açıklamasında "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." diye konuştu.