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  4. 15 Eylül 2019 10:21

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Volkswagen açıklaması !

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmasıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Volkswagen'in Türkiye'ye olumlu baktığını belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Volkswagen açıklaması !
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikaya ilişkin "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor.

Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan açıklamasında "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." diye konuştu.

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