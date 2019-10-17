  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 17 Ekim 2019 13:08

Ticaret Bakanlığı'ndan Volkswagen açıklaması

Volkswagen tarafından Manisa'ya yapılması planlanan fabrika yatırımının ertelenmesi hakkında, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Volkswagen açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı.

Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

“ŞU ANDA YATIRIM DURMUŞ DEĞİL”

Turagay, “Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuzluk görmüyorum” dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , volkswagen , ticaret bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM