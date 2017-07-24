Transformers talepleri patladı !

ABD’nin en büyük ikinci oyuncak üreticisi Hasbro, Transformers ve Nerf oyuncaklarına olan büyük talep nedeniyle çeyrek dönem karını beklentilerin üzerinde arttırdı.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada Transformers ve Nerf oyuncaklarının satışının yaklaşık yüzde 21 arttığını duyurdu. Hasbro şirketi Megatron, Bumblebee ve Steelbane gibi filmlerdeki ana karakterlerden yola çıkarak "Transformers: The Last Knight", Autobots ve Decepticons gibi oyuncakları haziran ayında pazara sürmüştü.

Şirket Mayıs ayında da Spiderman: Homecoming" oyuncaklarını satışa sunmuştu.

Şirketin çeyrek dönem karı bu satışların da etkisi ile 67,72 milyon dolara yükseldi. Şirketin bir önceki yılın aynı dönemindeki karı 52,11 milyon dolar seviyesinde idi. Hasbro’nun gelirleri ise yüzde 10,6 artışla 972 milyon dolara yükseldi.