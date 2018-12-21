Tüketici güveni endeksi geriledi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 77,5 iken, Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 75,3 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 77,4 iken, Aralık ayında %1,7 oranında azalarak 76 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 60,9 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 63,4 iken Aralık ayında %3,9 oranında azalarak 60,9 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,6 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 20,1 iken, Aralık ayında %2,4 oranında artarak 20,6 oldu.