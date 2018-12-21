Antalya'da korkutan deprem !
Antalya'da korkutan deprem !
Burada gayrimenkulu olan yaşadı ! Dev proje fiyatları uçurdu
Burada gayrimenkulu olan yaşadı ! Dev proje fiyatları uçurdu
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
20 TL'lik yeni banknotlar tedavüle giriyor
20 TL'lik yeni banknotlar tedavüle giriyor
Elektrik faturası 67 TL ve üzerinde olanlar dikkat !
Elektrik faturası 67 TL ve üzerinde olanlar dikkat !
Benzin ve motorine bir indirim daha
Benzin ve motorine bir indirim daha
Meteoroloji'den bir müjde, bir uyarı! Güneşli bir haftasonuna hazır olun
Meteoroloji'den bir müjde, bir uyarı! Güneşli bir haftasonuna hazır olun
Kadın dağcıları kafalarını keserek öldürmüşler !
Kadın dağcıları kafalarını keserek öldürmüşler !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 21 Aralık 2018 11:21

Tüketici güveni endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %2,3 oranında azaldı.

Tüketici güveni endeksi geriledi
A+ A-

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 77,5 iken, Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 75,3 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 77,4 iken, Aralık ayında %1,7 oranında azalarak 76 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 60,9 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 63,4 iken Aralık ayında %3,9 oranında azalarak 60,9 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,6 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 20,1 iken, Aralık ayında %2,4 oranında artarak 20,6 oldu.

tüketici güven endeksi , perakende , alışveriş , güven , tüketici
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM