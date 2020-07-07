  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 07 Temmuz 2020 07:02

Turiste ücretsiz koronavirüs testi çağrısı

Koronavirüs salgını nedneiyle durma noktasına gelen turizmde, sektöreden "turistlerin koronavirüs testlerini devlet üstlensin" çağrısı yapıldı.

Turiste ücretsiz koronavirüs testi çağrısı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Almanya’nın Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını bu ay ortasında kaldırmasını bekleyen turizmciler, bunun gerçekleşmemesi halinde 2021 Nisan ayına kadar birçok turizm firmasının dayanamayacağını dile getiriyor.

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit'in haberine göre turizmci Hüseyin Baraner, “Kısıtlama kaldırılır ve temmuzda sezon açılırsa binlerce insanımız biraz para kazanır. Yoksa Nisan 2021’e kadar kim, nasıl dayanır” diye sordu.

Baraner, “Almanların yüzde 60’ı yılın ikinci yarısından sonra seyahat etmek istiyor” diye konuştu. Avrupa’daki Türk tur operatörü Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur ise “Biz yolcumuzu sigorta da ettiriyoruz. Testini de para almadan yaptırıyoruz. Bunları devletimizin yaptırması gerekir” diye konuştu.
 
 

Cumhuriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
turist , turizm , tatil , virüs , tedbir , salgın , maske , test , pandemi , normalleşme , ölümcül virüs , korona , koronavirüs , corona , coronavirüs , covid , kovid-19 , kovid , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM