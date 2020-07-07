Turiste ücretsiz koronavirüs testi çağrısı

Almanya’nın Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını bu ay ortasında kaldırmasını bekleyen turizmciler, bunun gerçekleşmemesi halinde 2021 Nisan ayına kadar birçok turizm firmasının dayanamayacağını dile getiriyor.

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit'in haberine göre turizmci Hüseyin Baraner, “Kısıtlama kaldırılır ve temmuzda sezon açılırsa binlerce insanımız biraz para kazanır. Yoksa Nisan 2021’e kadar kim, nasıl dayanır” diye sordu.

Baraner, “Almanların yüzde 60’ı yılın ikinci yarısından sonra seyahat etmek istiyor” diye konuştu. Avrupa’daki Türk tur operatörü Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur ise “Biz yolcumuzu sigorta da ettiriyoruz. Testini de para almadan yaptırıyoruz. Bunları devletimizin yaptırması gerekir” diye konuştu.



