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  4. 13 Mart 2018 22:46

Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı

Hollanda'da Türkiye ile yaşanan krize rağmen Türkiye'ye tatile gelmek isteyenlerin sayısında artış oldu.

Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
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Hollanda'da, bu yıl Türkiye'ye tatile gitmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.

Hollanda medyasının, Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ve farklı seyahat acentelerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerine göre, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerin sayısında artış yaşanıyor.

ANVR Basın Sözcüsü, Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin sayısında geçen yılın ocak ayına göre bu yıl yüzde 90 artış olduğunu belirtti.

HEM KALİTELİ HEM CAZİP

Haberlerde, kaliteyle birlikte fiyatların ucuz olmasının Hollandalılar için cazip olduğu ifade edildi.

Şimdiden çok sayıda rezervasyon yapıldığını bildiren ülkenin en büyük seyahat acenteleri, böyle devam etmesi halinde yaz tatili rezervasyonlarının nisan ayında tükenmesini beklediklerini kaydetti. 

AA

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