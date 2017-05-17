Turistlere hesap şoku !

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Kalekapısı bölgesindeki küçük bir dönercide karışık ızgara ve karides yiyen 12 kişilik Polonyalı turist grubuna 4 bin 200 lira hesap çıkarıldığı iddiası yetkilileri harekete geçirdi.

Hürriyet’e konuşan Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Şikâyet bize de ulaştı ancak doğruluğunu araştırıyoruz. Ayrıca Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel ekipler de söz konusu işletmeden bilgi alıyorlar” dedi.

KARIŞIK IZGARA YENMİŞ

Söz konusu iddianın turistleri gezdiren tur şirketi tarafından gündeme taşındığını kaydeden Kilit, “12 kişilik turist grubu karışık ızgara ve karides yemiş. Yine iddiaya göre önce 4 bin 200 liralık hesap çıkarılmış sonra bu hesap 3 bin 200 liraya düşürülmüş. Olayı inceliyoruz” diye konuştu.

‘BAŞVURU YAPACAĞIZ’

Bu tür konulara ciddi hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Kilit, şöyle devam etti:

“Turist sayısı ve hesap miktarı konusunda çelişkili açıklamalar var. Olay netleştiğinde biz de gerekli kurumlara müracaatta bulunacağız. Buraya gelen turistler bizim velinimetimiz. Onlara yanlış yapılmasına asla izin vermeyiz.”