Turizm sektörü eridi! Düşüş korkunç boyutta

Yıla 58 milyon turist, 40 milyar dolarlık gelir hedefi ile başlayan turizm sektörü, mart ayında gördüğü yüzde 28'lik doluluk rakamlarının ardından kayıp hesabı yapmaya başladı. 2016'dan bu yana büyük krizlerden geçen ve salgın sürecinde en ağır darbeyi alan sektörde faaliyetler durma noktasına geldi.

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre her ne kadar mayıs sonunda sezon açılışı için hedef belirlense de turistin tatile çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Geçen yıl 51.7 milyon turist ile 34.5 milyar dolarlık gelir elde eden sektör, 2020'de bu rakam üzerinden yüzde 50'lik bir küçülmeyi iyimser bir tahmin olarak masaya koyuyor.

Diğer taraftan sadece otellerin 6.6 milyar TL'yi aşan takipteki kredi oranları sektörün ikinci kamburu olarak öne çıkıyor.

“Virüs öncesi durumu, yani normal talep seviyelerini 2021 ilk çeyreği sonuna doğru yakalamak mümkün gözüküyor” ifadeleri ile sektörün beklentilerini aktaran Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, bazı otellerin açılışlarını gelecek yıla erteleyebileceğine dikkat çekti.

İşte Narin'in açıklamalarından dikkat çeken ayrıntılar:

Salgın ile mücadelenin nasıl evrilebileceğine bağlı… Bazı işletmeler, tümüyle yeni sezona hazırlık amacıyla açılışlarını 2021'e erteleyebilir. Şimdilik bu yönde belirgin bir eğilim gözlemlemiyorum… TTYD olarak salgın sürecine en önce can güvenliği ve insan sağlığı açısından yaklaşıyoruz .

İptal oranlarından yola çıkarak bir değerlendirme yaptığımızda salgın ile mücadelenin somut sonuçlarının sene ortasını bulacağını varsayarsak, 2019 yılı faaliyet düzeyinin iyi ihtimalle yarısı düzeyine inmesini beklemek gerekir. Ancak yine de bu tür tahminlerin şu an için en temel belirleyicisi birçok müphem noktası bulunan ve küresel ölçekte yürütülen salgın ile mücadele sürecinin gidişatı.