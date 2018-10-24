Türk devinden 500 milyon TL'lik dev yatırım

ÇERKEZKÖY tesisinin açılışıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "500 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak... Arçelik Çerkezköy tesisinde yılda 3.2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine ulaşarak bu alandaki konumunu güçlendirmiş oldu" dedi.

Çerkezköy fabrikasındaki üretimin yüzde 65'ini ihraç edeceklerini belirten Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ise bu fabrika ile birlikte dijital ekran başta olmak üzere farklı alanlarda da büyümeyi amaçladıklarını söyledi.

ÖZEL BİR BORÇLANMAYA GİDİLMEDİ

Söz konusu yatırım finansmanı ile ilgili bir soru üzerine ise Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "Arçelik bilançosunu kullandık. Arçelik bu yatırım için özel bir borçlanmaya gitmedi" şeklinde konuştu.

Ebiçlioğlu, Arçelik'in daha önce Beylikdüzü'nde bulunan ve üretimin sonlandırıldığı tesisinin yer aldığı arazinin ise şu aşamada Ar-ge merkezi ve tüketici merkezi olarak kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

YÜZDE 10'LUK DARALMA BEKLENİYOR

Diğer yandan, Arçelik'in iç pazara ilişkin beklentisi ile ilgili bir soru üzerine Bulgurlu , 2017'deki güçlü baz yılının da etkisiyle beyaz eşya iç pazarında bu yıl yüzde 10'a kadar daralma olabileceğini öngördüklerini söyledi.