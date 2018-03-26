Türk devinden istihdam hamlesi ! İmzalandı...

Türk Telekom, 2.500 tekniker alımı yapmak için İŞKUR ile İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzaladı.

Türk Telekom ile İŞKUR arasında 2.500 tekniker istihdamı için İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı.



Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 5 aylık dönemde teknikerlerin Türkiye genelinde istihdamının tamamlanacağını açıkladı ve "Bugün İŞKUR ile imzaladığımız protokolle beraber Türk Telekom bünyesine 2.500 nitelikli tekniker alacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.



Söz konusu teknikerlerin 30 yaşını aşmamış olması, askerlikle ilişiği bulunmaması ve iki yıllık meslek yüksek okullarının Türk Telekom tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olması gerekiyor.



Teknikerlerin sürücü belgesine sahip ve aktif bir şekilde araç kullanabilmeleri de aranan şartlar arasında.



Adaylar, müşterilere en üst seviyede hizmet edebilmeleri için sayısal & sözel anlama, görsel dikkat, aritmetik işlem becerisi vb gibi konuları kapsayan bir sınava tabi tutulacak. Sınavı geçen adaylarla Türkiye’nin dört bir yanında bölgelerde mülakatlar düzenlenecek ve bu mülakatlarda mesleki bilgi başta olmak üzere, müşteri odaklılık, problem çözme, planlama gibi objektif kriterlere göre yetkinlik bazlı bir değerlendirme yapılacak. Sınav ve mülakatlarda başarı gösteren adayların İŞKUR ile imzalanan protokol doğrultusunda işe alımları gerçekleştirilecek.



Şirketin halihazırda 34 bin 502 personeli bulunuyor.