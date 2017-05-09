Türk devinden Mısır atağı !

Şişecam bağlı ortaklığı Paşabahçe'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Şişecam bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam Sanayi'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing şirketinin aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklamada, Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin "Malvarlığı Devir Sözleşmesi"nin müzakere ve imza edilmesinin Paşabahçe yönetim kuruluna tavsiye edilmesine karar verildiği belirtildi.

CİROSUNUN YÜZDE 80'İ İHRACATTAN

Mısır'da 1986 yılında kurulan Pearl for Glass Manufacturing, 60 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. 1992 yılında ihracata başlayan şirketin 100 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.

Şirket cirosunun yüzde 80'ini ihracattan sağlıyor. Öne çıkan ürünleri arasında cam bardaklar, kupalar ve dekoratif cam ürünleri bulunuyor.

1935 YILINDA KURULDU

Paşabahçe Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye İş Bankası tarafından ülkemizin temel cam ürün ihtiyacını karşılamak üzere 1935 yılında Beykoz Paşabahçe’de kuruldu. Kuruluşunda şirketin adı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi olarak tescil edildi.

Açılışından itibaren Paşabahçe Fabrikası girişinde küçük bir satış yeri bulunmakla birlikte, Şişecam’ın bugünkü anlamda mağazacılık faaliyetleri 1957 yılında Paşabahçe Ticaret Ltd. Şti.’nin kurulması ve İstanbul Beyoğlu ve Ankara mağazalarının açılmasıyla başladı.

Paşabahçe Mağazaları, bugün Türkiye’de 13 ilde 45 lokasyonda ve İtalya’nın Milano kentinde olmak üzere toplam 46 mağaza ile hizmet veriyor.