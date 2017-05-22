Türk domatesine bir darbe de Irak'tan

Domates üreticisi Rusya'dan iyi bir haber bekliyordu. Ama beklenen o haber gelmedi. Bu yetmez gibi bir kötü haberi de Irak verdi.

Rusya Türkiye’den domates almazken yeni ihracat pazarlarımızdan Irak da yerli üreticiyi korumak için domates alımını durdurdu.

Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen günlük bültene göre Irak 21 Mayıs pazar günü itibariyle domates ithalatını durdurdu.

Irak’ın Necef ve Kerbela vilayetlerindeki üretimin ülkenin iç piyasa ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.

Geçen haftalarda Mersin’in Silifke ilçesinden Irak’a büyük bir domates sevkiyatı gerçekleşmişti. İlçede bu sezon 175 bin domates hasadı gerçekleşmişti.

Bakan Zeybekciden Domates açıklaması