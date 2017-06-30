Türk e-ticaret devinden flaş hamle !

Türkiye’nin satış bazında en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada.com’un sahipleri, birimin satış opsiyonlarının değerlendirilmesi için Goldman Sachs’ı yetkilendirdi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar açıklamada bulundu.

Konu henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için isimlerinin yayınlanmasını istemeyen kaynaklara göre Hepsiburada’nın yüzde 75’ine sahip olan ve Doğan Ailesi’ne ait Doğan Online ile kalan kısmına sahip, Ortadoğu’nun en büyük girişim sermayesi şirketi Abraaj Group Ltd. yeni bir ortak almayı veya şirketin tamamını satmayı değerlendiriyor.

Bloomberg'in haberine göre kaynaklar, resmi adı D-Market Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. olan şirketin 1 milyar dolara kadar bir değeri olabileceğini ve özel sermaye şirketleri ile sektördeki başka kurumların ilgisini çekmesini beklediklerini bildirdi.

Hepsiburada’nın kurumsal iletişim departmanından yapılan yazılı açıklamada, "Hepsiburada’nın ortakları hem şirketin hem de Türkiye’nin geleceğine ve şirketin Türkiye’nin e-ticaret sektörüne önderlik ederek büyümesine devam edeceğine inanmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Stratejik opsiyonların değerlendirilmesi kapsamında, şirketimiz zaman zaman danışmanlarla böyle süreçler yürütmektedir" ifadesi yer aldı.

Abraaj, Doğan Online ve Goldman Sachs yetkilileri ise konu hakkında yorum yapmadı.

Yetkilendirme, Ortadoğu’da e-ticaretin uçuşa geçmesini bekleyen Amazon.com Inc.’un Dubai merkezli Souq.com’u satın almak üzere Mart ayında anlaşmaya varmasının ardından gerçekleşiyor. Amazon, bu işlemle, dünyanın en büyük alışveriş merkezinin sahibi olan Emaar Malls PJSC’in verdiği 800 milyon dolarlık teklifi geçmiş oldu. Ancak Souq.com’un satın alma tutarı açıklanmadı.

Abraaj, Hepsiburada’daki yüzde 25 hissesini 2015 yılında açıklanmayan bir fiyata satın almıştı.

Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner aynı zamanda şirketin genel müdürü olarak görev yapıyor.