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  4. 14 Ağustos 2018 09:48

Türk Telekom, ABD'ye reklam vermeyecek

Türk Telekom, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin ardından Türk Lirası'nın rekor düzeyde değer kaybetmesiyle başlatılan 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oldu.

Türk Telekom, ABD'ye reklam vermeyecek
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Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı. 

Türk Telekom CEO'su Paul Doany de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz / engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.
 
 
 

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