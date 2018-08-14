Türk Telekom, ABD'ye reklam vermeyecek

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz / engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.





