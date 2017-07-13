Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !

Türk Telekom hisseleri bankaların OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışıyla ilgilenen 2 yabancı alıcı ile görüşmeler yürütmesi haberinin ardından kazanımlarını artırdı.

Haber öncesinde yüzde 0.16 primle hareket eden Türk Telekom hisseleri 6.39 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 1139'da yüzde 3 civarı primle 6.38 liradan işlem görüyor.

Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'a kredi veren bazı bankalar Oger'in Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom hisseleriyle yakından ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcı var.

6 MİLYAR 550 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

Oger Telecom, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 2006'da 6.55 milyar dolara satın almıştı. Yüzde 15 hissesi halka açık olan Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Oger Telekom'a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na yüzde 5'i ise Türkiye Varlık Fonu'na ait.