Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Kazdıkça ceset çıkıyor ! Kayıp gençlerin hepsi bulundu..
Kazdıkça ceset çıkıyor ! Kayıp gençlerin hepsi bulundu..
Vali Şahin açıkladı ! Türkiye'nin ciğerini yakan o hain yakalandı
Vali Şahin açıkladı ! Türkiye'nin ciğerini yakan o hain yakalandı
İnanılır gibi değil; uzaylı mumyası buldular !
İnanılır gibi değil; uzaylı mumyası buldular !
Acun'dan flaş karar ! Seneye yayınlanmayacak !
Acun'dan flaş karar ! Seneye yayınlanmayacak !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 13 Temmuz 2017 14:56

Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !

OTAŞ'ın yüzde 55 hissenine sahip olduğu Türk Telekom'un satışıyla ilgilenen 2 yabancı alıcı ile görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü.

Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
A+ A-

Türk Telekom hisseleri bankaların OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışıyla ilgilenen 2 yabancı alıcı ile görüşmeler yürütmesi haberinin ardından kazanımlarını artırdı.

Haber öncesinde yüzde 0.16 primle hareket eden Türk Telekom hisseleri 6.39 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 1139'da yüzde 3 civarı primle 6.38 liradan işlem görüyor.

Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'a kredi veren bazı bankalar Oger'in Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom hisseleriyle yakından ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcı var.

6 MİLYAR 550 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
Oger Telecom, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 2006'da 6.55 milyar dolara satın almıştı. Yüzde 15 hissesi halka açık olan Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Oger Telekom'a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na yüzde 5'i ise Türkiye Varlık Fonu'na ait.

türkiye varlık fonu , oger , türk telekom