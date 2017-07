Türk turizmine tanıtım ordusu

Macro Medya tarafından projelendirilen etkinlikte, 130 ülkede, 200 noktada, 2 bin 200 personelle Türkiye’nin tüm turizm değerleri tanıtılacak. Hedef 21 günde 80 milyon kişiye ulaşmak.

Türkiye, her ne kadar yurt dışında malum çevrelerce olumsuz propagandalar yapılarak turizm yarışında geride bırakılmak istense de, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak turizm alanında da yükselen bir değer. Kum, deniz, güneş turizmi geçtiğimiz yıllarda sektörü sırtlamış olsa da, Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar gelen tarihi mirası ve bununla birlikte, termal ve sağlık turizminden kültür turlarına, kongre turizminden inanç turizmine kadar onlarca farklı alanda neredeyse rakipsiz konumda.

İşte bu değerleri anlatmak için dev bir tanıtım etkinliği hazırlanıyor. “Türkiye’ye Gidiyoruz” (we go to Turkey) adı verilen projenin mimarı ve koordinatörü Mustafa Yıldız, 2016 yılının kayıtlara turizmde kayıp yıl olarak geçtiğini hatırlatarak, “Tabii ki, fuarlar, özel etkinlikler, reklam çalışmaları ve diğer mecralar Türk turizminin tanıtımında önemli rol oynamakta. Ancak biz “Türkiye’ye Gidiyoruz” (we go to Turkey) adını verdiğimiz projede insanlara dokunmayı, onlarla bire bir temas kurmayı hedefledik. Bizi yani ülkemizi, ülkemizin tüm dünyada eşi benzeri olmayan misafirperverliğini, turisti “müşteri” değil bir misafir olarak gördüğümüzü, potansiyel hedef kitleye bizler, yani bizim memleketimizin gençleri anlatsın diye düşündük” şeklinde konuştu.

10 DİLDE WEB SİTESİ HAZIRLANIYOR

Dünyanın en çok konuşulan 10 dilinde hazırlanacak www.wegototurkey.com isimli web sitesinin hazırlıklarının sürdüğünü belirten proje koordinatörü Mustafa Yıldız, bu siteye girenler ülkemizde şehir şehir turizm ile ilgili ne varsa bulabilecekler. Otellerden, ören yerlerine, havalimanlarından hastanelere, ulaşım imkanlarına, müzelere kadar bir turistin ihtiyacı olan tüm bilgiler burada olacak. Ayrıca sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, inanç turizmi gibi 10 farklı turizm değerimizle ilgili yine 10 ayrı dilde tanıtım filmi de site içinde yer alacak. Ayrıca Türkiyemizin 81 ilinin kısa tanıtım filmleri de yöresel müziklerimiz eşliğinde yine site içinde ilgili sayfalarda bulacak” dedi.

130 ÜLKEDE 200 NOKTADA 2 BİN 200 PERSONELLE TANITILACAK

Ayrıca 130 ülkede 200 noktada kurulacak stantlarda 21 gün süre ile 2 bin 200 personel tarafından Türkiye’nin tanıtımının gerçekleştirileceğini belirten Yıldız, “Bu stantlarda görevli personelimiz üniversite öğrencilerinden seçilecek. Stantlarımızı ziyaret edenlere çeşitli hediyelerimiz ve Türk kahvesi, Türk lokumu gibi ikramlarımız olacak. 200 noktada 21 gün sürede toplam 80 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Misafirperverliğimizi stantta yapacağımız kahve ve lokum ikramı ile pekiştirirken, bir kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu, Türkiye’nin, Türk insanının dostluğunun dünya için önemini de aktarmış olacağız. Rakiplerimizin ülkemiz üzerinde yürüttükleri kara propagandaları, olumsuz söylentileri bu sayede, geleceğimiz olan gençlerimiz ile boşa çıkartacağız. Ayrıca Türk turizmi ile ilgili olarak bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı anket çalışmasını da aynı anda yapacağız” diye konuştu.

Turizm tanıtımında Türkiye’nin en büyük projelerinden birini tasarladıklarını belirten proje koordinatörü Mustafa Yıldız, “Macro Medya olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Bu projede sayın bakanlığımızın da desteğini aldık. Ayrıca projemiz Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği’ne de ulaştı. Bu projeyi hükümetimiz ve turizm sektörünün temsilcileriyle birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bazı sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunduk. Projenin turizme önemli katkılar sağlayacağı konusunda görüş bildirdiler. Sektörde faaliyet gösteren otel işletmecilerinden, seyahat acentalarına, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin desteğini bekliyoruz. Bu proje turizm sektöründe Türkiye’nin gövde gösterisi olacaktır. Amacımız Türkiyemizin turizmde hak ettiği konuma gelmesine katkıda bulunabilmek” diye konuştu.