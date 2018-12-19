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  4. 19 Aralık 2018 16:44

Türk ve İtalya şirketler birlikte tesis yapacak

Yatırım tutarı milyar dolarlar olan Arktik LNG 2 projesinde Türk ve İtalya şirketleri bazı tesisleri birlikte yapacak

Türk ve İtalya şirketler birlikte tesis yapacak
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Toplam yatırım tutarı 25,5 milyar doları bulması beklenen Arktik LNG 2 projesinde Türk ve İtalyan şirketleri yüzde 50 ortak payla bazı tesisleri birlikte yapacak.

Türk şirketi Rönesans ile İtalyan Saipem şirketinin, Rusya’nın Arktik LNG 2 projesi kapsamında inşa edilecek bazı tesisleri birlikte yapmak üzere anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Saipem’den yapılan yazılı açıklamada, Rönesans ile kurulan ortak girişimle, Rusya’nın Arktik LNG 2 projesi kapsamında kurulacak bazı tesislerin  tasarım ve inşaatına yönelik anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın toplam 2,2 milyar euroluk yatırım için imzalandığı  bilgisine yer verilen açıklamada, her iki şirketin de ortak girişimde yüzde  50’lik paya sahip oldukları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saipem Üst Yöneticisi Stefano Cao,  anlaşmayla Rusya'daki varlıklarını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu anlaşmayla  LNG sektöründeki katma değeri yüksek projelerimize bir yenisini daha eklemiş  olduk." ifadesini kullandı.

Toplam yatırım tutarı 25,5 milyar doları bulması beklenen Arktik LNG 2  projesiyle 2022’den itibaren yıllık yaklaşık 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğal  gaz (LNG) üretimi yapılması planlanıyor.

Mayıs ayında St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Ekonomi  Forumu'nda Fransız Total, Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine  yüzde 10'luk payla ortak olmuştu.

AA

lng projesi , türk şirket , italyan
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