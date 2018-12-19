Türk ve İtalya şirketler birlikte tesis yapacak

Toplam yatırım tutarı 25,5 milyar doları bulması beklenen Arktik LNG 2 projesinde Türk ve İtalyan şirketleri yüzde 50 ortak payla bazı tesisleri birlikte yapacak.

Türk şirketi Rönesans ile İtalyan Saipem şirketinin, Rusya’nın Arktik LNG 2 projesi kapsamında inşa edilecek bazı tesisleri birlikte yapmak üzere anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Saipem’den yapılan yazılı açıklamada, Rönesans ile kurulan ortak girişimle, Rusya’nın Arktik LNG 2 projesi kapsamında kurulacak bazı tesislerin tasarım ve inşaatına yönelik anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın toplam 2,2 milyar euroluk yatırım için imzalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, her iki şirketin de ortak girişimde yüzde 50’lik paya sahip oldukları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saipem Üst Yöneticisi Stefano Cao, anlaşmayla Rusya'daki varlıklarını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu anlaşmayla LNG sektöründeki katma değeri yüksek projelerimize bir yenisini daha eklemiş olduk." ifadesini kullandı.

Toplam yatırım tutarı 25,5 milyar doları bulması beklenen Arktik LNG 2 projesiyle 2022’den itibaren yıllık yaklaşık 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi yapılması planlanıyor.

Mayıs ayında St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Fransız Total, Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine yüzde 10'luk payla ortak olmuştu.