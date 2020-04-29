Turkcell’den 26 milyon TL’lik dev destek

COVID-19 salgınına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde Turkcell, ekosistemin canlılığını kaybetmemesi amacı ile Mart ayında 26 milyon TL’lik dev bir destek paketi hazırladı. Bu kapsamda kapatılan AVM mağazaları hâlâ açıkmış gibi destek sağlanırken, çalışma saatleri kısaltılan mağazalar da desteklendi. Destek paketi ile mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Bu salgın global dünyaya ‘birlik olma’nın önemini hatırlatmıştır. Bu zor günleri ancak el ele vererek aşacağız. Biz gücümüzü müşterilerimizden ve on binlerce kişiye istihdam sağlayan ekosistemimizden alan bir şirketiz. O nedenle Turkcell olarak bu süreçte iş ortaklarımıza ve sahadaki Turkcell elçilerine destek olmayı ve istihdama katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kalbimiz 26 yıldır Türkiye için atıyor. Bugüne kadar Türkiye ile var olduk. Bu zor günlerde de ülkemizin ve insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarına devam

2019 yılında 7 milyar TL’den fazla yatırım ile Turkcell 2020 yılında da yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar mümkün olduğunca evlerinde zaman geçirirken, Turkcell de kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerindeki kapasiteler yükseltilirken, bir yandan da fiber altyapısı olmayanlar için, 24 saatte kurulumu yapılabilen ve mobil altyapı üzerinden fiber hızları sağlayan Superbox cihazı sunuluyor.