Turkcell'in net karı açıklandı

Turkcell'in net kârı, artan finansman giderlerine rağmen, gelirlerdeki büyümenin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 9.2 artarak 500.8 milyon liraya yükseldi.



Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı ocak-mart dönemi bilançosuna göre toplam satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 4.8 milyar liraya yükseldi.



Satış gelirlerindeki artışta abonelerin veri ve dijital hizmet kullanımındaki artış rol oynadı.



Turkcell'in net finansman gideri ilk çeyrekte kur farkı ve faiz giderlerindeki artışın etkisiyle yüzde 114 artarak 313.5 milyon liraya çıktı.