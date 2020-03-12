Turkcell’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu

Geçen yıl Mayıs ayında Türk Telekom’dan Turkcell’e geçen Bülent Aksu, şirkete Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada Bülent Aksu’nun Yönetim Kurulu başkanı olarak atandığı duyuruldu.

Ayrıca Yönetim Kurulu’na daha önce bu görevde bulunmayan Afif Demirkıran, Nail Olpak ve Tahsin Yazar da atandı.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

Telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında 22 yıllık profesyonel yöneticilik tecrübesine sahiptir.

Profesyonel iş hayatına, Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu'nda Müfettiş olarak başlamış, sonrasında 2003 yılında Çalık Holding'te sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yürütmüştür. 2008 – 2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getirmiştir.

Aksu, 2012 – 2016 yılları arasında sırasıyla Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz şirketi (SOCAR) iştirakleri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş.'de CFO olarak görev yapmıştır. Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok satın alma, birleşme işlemlerini gerçekleştirmiş, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi finansal işlemleri aktif olarak yürütmüştür.

Ülkemizin en önemli sanayi yatırımlarından biri olan STAR Rafinerisi'nin 23 yerel ve uluslararası finansal kuruluşla imzalamış olduğu, 18 yıl vade ve 3,3 Milyar ABD Doları tutarındaki finansman anlaşmasının tamamlanmasına liderlik etmiştir. Bu kredi anlaşması, hem toplam tutarı hem de vadesi bakımından o tarihe kadar Türkiye'de yapılmış en büyük proje finansmanı işlemi olmuştur.

Ayrıca 2014 yılı içerisinde Avrupa'da yapılan en büyük proje finansmanı işlemi olarak kayıtlara geçmiştir. 20 Temmuz 2016 – 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell'de CFO olarak görev yapmıştır. Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile Turkcell'e önemli katkılar sunmuştur.

İlk defa banka dışı bir kurum tarafından Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirilmesi, finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi işlemlere de imza atarak Turkcell'in yerel ve uluslararası sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmiştir. Kasım 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 7 Mart 2019 tarihinden itibaren Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Aksu, 2016 ve 2018 yıllarında, Fortune Türkiye dergisi tarafından Türkiye'nin en etkili 50 CFO'sundan biri olarak seçilmiştir. Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur.

