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  4. 16 Aralık 2019 14:33

''Türkiye at eşek eti ithal edecek'' iddiasına yanıt geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edeceği iddialarına ilişkin TBMM'de açıklama yaptı.

''Türkiye at eşek eti ithal edecek'' iddiasına yanıt geldi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, muhalefetin Türkiye’nin Sudan’dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine, şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir talep mi varmış? Bu konuda teknik gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur; ’GTİP’ diye bilinen yurtdışında ’HS’ denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yoksa Türkiye’nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti de yoktur."

Türkiye, at, katır ve eşek eti ithal edecekTürkiye, at, katır ve eşek eti ithal edecek

 

DHA

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