Türkiye Rusya'dan ilk kez şeker ithalatına başladı !

Rusya kasım ayında Türkiye ve Yunanistan’a ilk kez deniz yoluyla konteynerlerle şeker sevkiyatı yaptı. Kasım ayı içinde gönderilen şeker miktarı Türkiye’ye 1400 ton, Yunanistan’a 591 ton oldu.

'BU FAZLA ŞEKER ÜRETTİĞİMİZ DÖRDÜNCÜ SEZON'

Rossiyskaya Gazeta’nın aktardığına göre, Tarım Piyasası Koşulları Enstitüsü’nden (İKAR) uzman Yevgeniy İvanov, “İhracattaki artış iç piyasa için çok önemli. Bu fazla şeker ürettiğimiz dördüncü sezon. İç piyasada fiyatlar önemli oranda düştü. Fazla ürün sorununun çözümü için ihracat coğrafyasının genişletilmesi önemli” dedi.

İvanov’a göre, Rusya daha önce deniz yoluyla 2011 sonbaharında Karadağ’a, 2017 baharında da Mısır’a şeker sevkiyatı yapmıştı.