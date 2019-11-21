Türkiye'nin en eski çantacısı iflas etti

Rusya’da yapılan "Dünya Kupası"nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü de üreten ünlü firma Hakan Çanta'dan iflas haberi geldi.

Geçen yıl içinde konkordato talep eden Türkiye’nin en eski çanta üreticilerinden Hakan Çanta resmen iflas etti.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda şöyle denildi:

“…davacı şirket Hakan Çanta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin konkordato talebinin reddi ile borca batık olması sebebiyle 20.11.2019 günü saat 14.08 itibariyle iflasına karar verilmiştir.”