Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı BAKAF

İstamonu Fuarcılık tarafından 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinin 9, 10 ve 11. Hollerini kapsayan 20 bin metrekare alanda düzenlenecek BAKAF, Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin turizm ve ticari faaliyetlerini aktarmayı planlıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olma niteliğini taşıyan BAKAF’da konuk ülke uygulaması ile iş geliştirme platformu ortamı oluşturulması da hedefleniyor.

TOBB tarafından 2018 Ana Fuar Takvimi yayımlandı. Bu yıl açıklanan ilk takvimde yer alan 474 fuarın içinde Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF), Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olarak dikkat çekti.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, “Bu yıl açıklanan ana takvime 474 fuar girmeye hak kazandı. İstanbul’da yapılacak 218 fuar içinde 133 ihtisas, 83 uluslararası ihtisas fuarı bulunuyor. BAKAF, Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin konuk değil, ev sahibi olduğu bir ihtisas fuarı. Bu özelliği ile hem ülkemize hem de fuar sektörüne yeni bir soluk getirecek. ” dedi.

Batı Karadeniz TurizmTanıtım ve İş Birliği Fuarı BAKAF 2018 hakkında bilgilendirme yapan Hüseyin Karadeniz, “Batı Karadeniz Bölümü, ülkemizin en değerli ormanları, tabiat parkları su havzaları, tarihi ve turistik alanlarına sahip. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmalar bölgede önemli bir güç. Yer altı ve yer üstü zenginliklerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında ciddi uygulamalar söz konusu. Tüm bu olanaklara sahip olmasına rağmen bölgenin tanıtım ve sunumdan kaynaklı markalaşmasının önündeki engeller sıkça dile getirilmektedir. BAKAF bölge illerinin kendini ifade edebileceği bir ihtiyaca cevap vermek üzere planlanmış bir fuar olarak düzenlendi. BAKAF bölge potansiyeli ve sunduğu fırsatların aktarılmasıyla bölgeye yatırımcının ilgisinin de çekileceği alternatif bir pazar olacak” diye konuştu.

Karadeniz, fuar alanı hakkında ise şu bilgileri aktardı: “Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olan BAKAF, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinin 9,10 ve 11. hollerinde 20 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Fuar alanın 9 ve 10. holleri bakanlıklara, illerin valilik, belediye, sanayi ve ticaret odalarının, üniversitelerinin aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ayrılacak. 11. holde ise yerel markalar, yöresel ürünler, yöreye özgü el sanatları ve coğrafi işaretli ürün stantları yer alacak. Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar sunduğu bölgede; mahalli ve yerel idare birimleri, sanayi ticaret odaları, özel kurum kuruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte hareket edeceği BAKAF, Batı Karadeniz adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği taşıyacak. Batı Karadeniz Bölümünün büyümesine doğrudan etki sağlaması hedeflenen BAKAF 2018’de yer alacak olan konuk ülke ile iş geliştirme platformu imkanı da oluşturulacak. Sonrasında ise fuarın hem bu bölgelere taşınmasını hem de uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Böylece fuar hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine katkısını artıracak.”