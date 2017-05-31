Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri geri döndü

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri Gima'yı, doğduğu şehir Ankara'da yeniden hizmete açtı. CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, tüketici taleplerini dikkate alarak Gima yatırımına karar verdiklerini vurguladı.

"UZUN ZAMANDIR TÜKETİCİLERDEN TALEP ALIYORDUK"

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin,"Gima, Ankaralılar için duygusal bağa sahip bir oluşum. Ankara'dan doğmuş ve Türkiye geneline yayılmış olan böylesi büyük bir markayı yeniden tüketicilerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Uzun zamandır tüketicilerimizden bu yönde talepler alıyorduk. Tüketicisini dinleyen bir marka olarak Gima'yı yeniden ve yine ilk kez Ankara'da hizmete açmaya karar verdik. Kuyubaşı'nda hizmete giren Gima'nın performansını gözlemleyip, tüketicilerimizden değerlendirmeler aldıktan sonra atacağımız adımları şekillendireceğiz"