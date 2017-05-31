Çavuşoğlu: YPG'ye verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir
Çavuşoğlu: YPG'ye verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir
İstanbul'da minibüs kazası ! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da minibüs kazası ! Çok sayıda yaralı var
Ekranların sevilen dizisi veda ediyor
Ekranların sevilen dizisi veda ediyor
Ünlü hocaların Ramazan tarifesi belli oldu
Ünlü hocaların Ramazan tarifesi belli oldu
Putin imzaladı ! Rusya'dan Türkiye'ye iyi haber
Putin imzaladı ! Rusya'dan Türkiye'ye iyi haber
Dolar eriyor ! Son 3 haftanın en dibinde...
Dolar eriyor ! Son 3 haftanın en dibinde...
Tunceli'de jandarma karakoluna hain saldırı !
Tunceli'de jandarma karakoluna hain saldırı !
Atatürk'e hakaret davasında flaş gelişme ! İşte istenen ceza
Atatürk'e hakaret davasında flaş gelişme ! İşte istenen ceza
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 31 Mayıs 2017 13:52

Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri geri döndü

Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri Gima, Ankara'da yeniden hizmete açıldı.

Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri geri döndü
A+ A-

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri Gima'yı, doğduğu şehir Ankara'da yeniden hizmete açtı. CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, tüketici taleplerini dikkate alarak Gima yatırımına karar verdiklerini vurguladı.

"UZUN ZAMANDIR TÜKETİCİLERDEN TALEP ALIYORDUK"

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin,"Gima, Ankaralılar için duygusal bağa sahip bir oluşum. Ankara'dan doğmuş ve Türkiye geneline yayılmış olan böylesi büyük bir markayı yeniden tüketicilerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Uzun zamandır tüketicilerimizden bu yönde talepler alıyorduk. Tüketicisini dinleyen bir marka olarak Gima'yı yeniden ve yine ilk kez Ankara'da hizmete açmaya karar verdik. Kuyubaşı'nda hizmete giren Gima'nın performansını gözlemleyip, tüketicilerimizden değerlendirmeler aldıktan sonra atacağımız adımları şekillendireceğiz"

türkiye , carrefouarsa , gima