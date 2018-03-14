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  4. 14 Mart 2018 16:33

Uber sadece Türkiye değil dünyada tartışılıyor !

İstanbul'da yaşanan Uber-taksici gerginliği devam ederken dünyada da ticari dengeyi bozma ve güvenlik gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Uber sadece Türkiye değil dünyada tartışılıyor !
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İstanbul’da yaşanan Uber-taksici gerginliği ve Çağlayan Adliyesi`nde görülen davanın ardından gündeme gelen Uber, dünya genelinde de vergi usulsüzlüğü, ticari dengeyi bozma ve güvenlik gerekçeleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından 2009'da kurulan Uber, cep  telefonlarına yüklenen uygulama sayesinde yolculuk yapmak isteyen kişi ve sürücü  arasında koordinasyon sağlıyor.
 
2011'de faaliyete geçtiğinden bu yana hızla büyüyerek 80'e yakın ülke  ve 632 şehirde aktif kullanılan Uber aleyhine birçok ülkede açılan davalar devam  ediyor. Dünya genelinde Mayıs 2017 itibarıyla 5 milyar yolcu sayısına ulaşan  Uber, şirket lehine açılan davalar ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek  Çin, Macaristan ve Tayland'dan çekilme kararı aldı.
 
Türkiye'de de taksicilerin yasa dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle  dava açtığı Uber'e İngiltere, Hindistan, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya,  Avusturya, Güney Afrika, Şili, Yunanistan, Kolombiya, Brezilya ve birçok ülkede  açılan davalar sürüyor. Bu ülkelerde taksiciler ve Uber sürücüleri arasında zaman  zaman gerginlikler yaşanıyor.
 
Şirkete yönelik vergi usulsüzlüğü iddialarının yanında kullanıcıların  kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığı da gündem olmuş, Uber 2016’daki  bir siber saldırı sonucunda 57 milyon kullanıcısının kişisel bilgileri,  elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının çalındığını açıklamıştı.  Ayrıca Uber sistemi üzerinden sürücülük yapan 600 bin kişinin de kişisel  bilgilerine ek olarak ehliyet bilgilerini de siber saldırıda ele geçirildiği  bildirilmişti. Şirket olayın ardından güvenlik önlemlerini artırdığını açıklasa  da kişisel güvenlikle alakalı ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti.
 
AVRUPA ADALET DİVANI'NA GÖRE UBER BİR UYGULAMA DEĞİL, ULAŞIM ŞİRKETİ
 
Şirketin kapatılmasına yönelik açılan bir dava Avrupa Adalet Divanı'na  taşınmıştı. Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek  mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Uber şirketine karşı açılan davayı Aralık 2017'de  karara bağladı.
 
Kararda, "Uber'in profesyonel olmayan sürücülerle bireyler arasında  sağladığı bağlantı ulaşım alanındaki hizmetlere girer. Bu nedenle bu hizmetin  sağlanmasına ilişkin koşulları üye ülkeler düzenleyebilir." ifadesi kullanıldı.
 
Uber ise şirkete açılan davalarda Uber'in sadece bir cep telefonu  uygulaması olduğunu, müşteri ve sürücü arasında iletişimi sağladıklarını iddia  ediyor.
 
UBER'İN KURUCULARI TRAVİS KALANİCK VE GARRETT CAMP
 
Kalifornia menşeli olarak 2009'da kurulan ve 2011'de faaliyete geçen  Uber kısa zamanda büyüyerek 50 milyar dolarlık uluslararası bir ulaşım şirketi  haline geldi. Şirket 2009 yılında kurulduktan sonra CEO olarak başa geçen Travis  Kalanick, Forbes ekonomi dergisinin 2017'nin en zenginleri listesinde. Kalanick,  Uber'i kurmadan önce  "Scour" ve "RedSwoosh" isimli iki dosya paylaşım şirketinin  de kurucuları arasında yer alıyor.
 
Trump yönetiminin kurduğu "Strateji ve Politika Forumu" isimli  ekonomik danışma konseyinde de yer alan Uber, Trump'ın mülteciler ve nüfusunun  çoğunluğu 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD’ye girişini sınırlayan başkanlık  kararnamesinin ardından konseyden ayrılmıştı. Kararı açıklayan Kalanick,  mültecilerle alınan kararın kendisini incittiğini söylemişti.
 
Uber'in diğer kurucu ortağı Garrett Camp ise son dönemlerde kendi  kripto para birimi olan "Eco" ile gündeme gelmişti. Uber'den önce kurduğu  "StumbleUpon" isimli eklenti Ebay'a satıldı. Camp daha sonra StumbleUpon'ı  Ebay'dan geri aldı. Garrett, Forbes dergisinin 2016'nın 40 yaş altı en zengin  ABD'liler listesinde 3. sırada yer almıştı.
 
KALANİCK VE ŞİRKETTEKİ DİĞER YÖNETİCİLERİN İSTİFALARI
 
Uber'e yönelik ticari sırların paylaşımı, güvenlik sıkıntıları ve  ayrımcılık iddialarının ardından Kalanick, Haziran 2017'de şirketteki görevinden  ayrıldı. Kalanick'ten kısa bir süre önce de şirketin yönetim kurulundaki önemli  isimlerden Emil Michael yönetim ve hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden  istifa ettiğini açıklamıştı.
 
Aynı dönemde şirket çalışanlarına yöneltilen cinsel istismar  soruşturmalarından dolayı 20 çalışanın görevine son verildi.
 
UBER'E YÖNELİK DİĞER İDDİALAR
 
Aralık 2014'te Hindistan’da  bir  Uber sürücüsünün yolcusuna  tecavüz  ettiği  iddiaları üzerine ülke çapında gösteriler düzenlenmiş ve açılan davada  bir sürücü ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Benzer iddialar  2016 ve  2017’de de  Uber kullanan araçların güvenilirliği gündeme gelmiş, şirket bunun  üzerine  tüm araçlara “acil durum butonu” yerleştirme kararı almıştı.
 
Şirkete yönelik bir diğer suçlama da ABD Başkanı Donald Trump'ın  mülteciler aleyhine imzaladığı kararnamenin ardından ortaya atılmıştı. New  York'taki taksiciler kararı protesto kararı almış, Uber protestolara  katılmayacağını bildirmişti. Şirket, bu kararının ardından mülteciler konusunda  yanlı davranmakla eleştirilmiş sosyal medyada  #DeleteUber etiketini kullanan  birçok kullanıcı Uber’i telefonlarından sildiğini açıklamıştı.

dünya , türkiye , taksici , uber
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