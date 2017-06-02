UBER'de deprem; kovuldu

Firma yılın ilk üç ayında 708 milyon dolar kaybettiğini açıkladı ve önceki üç ayda da 991 milyon dolar zarar ettiği düşünüldüğünde kayıplarının devam ettiği görüldü.

Bunun yanı sıra, ilk çeyrekteki kazançların ise dördüncü çeyreğe oranla yüzde 18 artarak 3.4 milyar dolar olduğu belirtildi. Ontrava'nın haberine göre teknoloji alanında dünyadaki en değerli özel şirket olarak gösterilen Uber, bazı finansal raporlamalarını paylaşmamayı tercih edince, yatırımcılar bu olayı şirketin halka arzının yakın olabileceği yönünde yorumladı.

HALKA ARZ KONUSUNDA YENİ DUYUMLAR

Yaşanan son gelişmeyle birlikte Uber’in halka arzının da yakın olabileceği iddia edildi. Finans müdürünün işine son veren şirketin, yeni bir CFO arayışı için düğmeye bastığı belirtildi. Yapılan açıklamada yeni gelecek müdürün, halka açık şirket deneyimi olması gerektiği vurgulanıyor ve bu bilgi birçok yatırımcının da Uber’in halka arz olmasının yakın olacağını düşündürüyor.

MÜHENDİSİNİ DE İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Uber, Google’ın otonom araba birimi Waymo’ya ait gizli belgeleri çalmakla suçlanan mühendis Anthony Levandowski’yi işten çıkarmıştı. Google geçen yıl Uber’e dava açmış, mahkeme çalındığı iddia edilen belgelerin iade edilmesine karar vermişti.