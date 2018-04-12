Uber'den yeni özellik

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, yeni özelliğini kullanıma sundu.

Otomobil paylaşma girişimi Getaround ile iş birliğine kararı alan Uber, 'Uber Rent' isimli yeni özelliği ile artık kullanıcılarına araç da kiralayacak.

Uber, kullanıma soktuğu yeni servisiyle kullanıcıların en yakındaki kiralık otomobillere ulaşmasını sağlıyor.

Şirket yeni hizmetini ilk olarak ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Uber kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Söz konusu özelliğin diğer şehirlere kullanıma gireceği tarih ile ilgili ise şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.