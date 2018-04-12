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  4. 12 Nisan 2018 14:09

Uber'den yeni özellik

Otomobil paylaşma girişimi Getaround ile iş birliğine giden Uber, yeni özelliğini kullanıma sundu.

Uber'den yeni özellik
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Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, yeni özelliğini kullanıma sundu.

Otomobil paylaşma girişimi Getaround ile iş birliğine kararı alan Uber, 'Uber Rent' isimli yeni özelliği ile artık kullanıcılarına araç da kiralayacak.

Uber, kullanıma soktuğu yeni servisiyle kullanıcıların en yakındaki kiralık otomobillere ulaşmasını sağlıyor. 

Şirket yeni hizmetini ilk olarak ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Uber kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Söz konusu özelliğin diğer şehirlere kullanıma gireceği tarih ile ilgili ise şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

otomobil , taksi , uber
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