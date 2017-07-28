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  4. 28 Temmuz 2017 17:37

Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, üç GSM operatörü hakkında soruşturma başlattı.

Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
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Rekabet Kurumu, üç GSM operatörü hakkında soruşturma başlattı. Konu ile ilgili Kurum'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-20/313-M sayı ile karar verdi.

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