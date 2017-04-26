Uğur Soğutma Kazandırıyor

Uğur Soğutma yetkili bayilerinden tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, 2 adet Mercedes A180 FL ve 50 adet iPhone 7 kazanma şansını yakalıyor.

1954 Yılında kurulan ve 60 yılı aşan tecrübesiyle bugün 5 kıtada, 142 ülkede faaliyet gösteren Uğur Soğutma, yaza muhteşem bir kampanya ile giriyor.

Derin dondurucu deyince akla ilk gelen marka olan Uğur Soğutma’dan 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Mercedes A180 FL ve iPhone 7 kazanma şansını yakalıyor. Uğur Soğutma’nın tüm ürünlerinde geçerli olan kampanyaya katılmak için yetkili bayilerden gün içinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapmak yeterli. Alışveriş sonunda size verilecek olan şifreyi www.ugur.com.tr adresinden girerek kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Her 500 TL tutarındaki alışverişiniz için bir şifre alabileceğiniz kampanya, 25 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek.

Büyük ödülün 2 adet Mercedes Benz A180FL Style otomobil olan kampanyada, ayrıca 50 katılımcıya iPhone 7 128 Gb Gold cep telefonu dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen kampanyanın talihlileri, 29 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan çekilişle belli olacak.