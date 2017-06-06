Uğur Soğutma'da bir yeni özellik daha

Üretim ve yönetim süreçlerinde yenilikçi teknolojilere daima yer veren Uğur Soğutma, kurumsal web sitesine 360 derece sanal tur özelliğini ekledi.Bu özellik ile Uğur Soğutma Showroom’unu sanal ortamda ziyaret etmeyi mümkün kılıyor. http://www.ugur.com.tr/sanal-tur.html adresinden ulaşılabilen ve kullanıcıların fare yardımıyla kontrol edebildikleri ara yüz, 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Diğer bir deyişle, Uğur Soğutma Showroom’unun tamamını içeriyor ve içinde serbestçe gezinebilme şansı sunuyor. Google Maps teknolojisine benzer bir şekilde, istenilen bölgeye yakınlaşabilmek da mümkün oluyor.

Kullanıcılar, sanal showroom içerisinde gördükleri her ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinme imkânına sahip. Ürünler üzerindeki kırmızı işaretleme sembollerine fare ile tıklandığında, o ürünün bilgilerini ve tanıtım videosunu gösteren ayrı bir iletişim kutusu açılıyor. İstenirse, bu kutu aracılığı ile doğrudan ürünün tanıtım ve satış sayfalarına ulaşmak mümkün oluyor. Diğer bir deyişle, kullanıcılar showroom içinde gezinip beğendikleri ürünleri doğrudan satın alma imkânına kavuşuyor. 7/24 açık olan sanal showroom, Uğur Soğutma’nın tüm ürünlerini içeriyor.

Bu yenilikçi teknolojiyi, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile kullanmak da mümkün. Bu bakımdan, Uğur Soğutma sanal showroom’u, Türkiye’nin ilk VR destekli showroom’larından biri sayılıyor.

http://www.ugur.com.tr/sanal-tur.html adresini ziyaret ederek, bu farklı deneyimi hemen yaşayabilirsiniz.