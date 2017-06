Uğur Soğutma'da Ramazan fırsatı

Türkiye’nin ilk ve en büyük derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma, Ramazan ayına özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında, satışı sadece http://satis.ugur.com.tr web sitesinden yapılacak UED 360 D/S A+ model fonksiyonel dondurucuyu %7 indirim imkânı ile satın alma fırsatı sunuluyor. 29 Mayıs 2017 - 24 Haziran 2017 tarihleri arasında devam edecek olan kampanyada, A+ enerji sınıfına ait ve hem soğutucu, hem de derin dondurucu olarak kullanılabilen bu model, indirimli fiyatlarla elde edilebiliyor. ÖTV indirimi sürerken düzenlenen bu kampanya, tüketicilere ÖTV indirimine ek %7 oranında bir indirim daha elde etme şansı veriyor.

Uğur Soğutma, yine kampanya süresi boyunca tüm nakliye masraflarını üstleniyor. Yani verilecek siparişler için ayrı bir taşıma ücreti talep edilmiyor. Kampanyadan faydalanmak için, http://satis.ugur.com.tr adresinden sipariş vermek gerekiyor. Yetkili bayilerden verilecek siparişler, kampanya kapsamında değerlendirilmiyor.

Çift fonksiyonlu derin dondurucu UED 360 D/S A+, Uğur Soğutma’nın en sevilen ürünlerinden biri. Dondurucu (-15-25 C derece), Soğutucu (+4/+6 C derece) ve Sıfır Derece (-2/+3 C derece) özellikleri bulunuyor. Diğer bir deyişle, üç farklı mod seçeneği ile kullanılabiliyor. Sunduğu brüt 280 litrelik iç hacim ile en kalabalık ailelerin dahi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Sandık tipi, yatay bir dondurucu olan UED 360 D/S A+, kolay bir kullanım ve daha fazla gıda depolama alanı sunuyor.

Yenilikçi ve üstün özelliklere sahip bu fonksiyonel derin dondurucu, 24 Haziran 2017 tarihine dek indirimli fiyat üzerinden satışa sunulacak.