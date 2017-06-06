Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
ABD ile İngiltere arasında büyük kriz
ABD ile İngiltere arasında büyük kriz
Paris'ten silah sesleri yükseliyor
Paris'ten silah sesleri yükseliyor
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 06 Haziran 2017 18:35

Uğur Soğutma'da Ramazan fırsatı

Türkiye'de ilk ve en büyük derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, müşterilerine Ramazan ayına özel yeni fırsatlar sunuyor.

Uğur Soğutma'da Ramazan fırsatı
A+ A-

Türkiye’nin ilk ve en büyük derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma, Ramazan ayına özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında, satışı sadece http://satis.ugur.com.tr web sitesinden yapılacak UED 360 D/S A+ model fonksiyonel dondurucuyu %7 indirim imkânı ile satın alma fırsatı sunuluyor. 29 Mayıs 2017 - 24 Haziran 2017 tarihleri arasında devam edecek olan kampanyada, A+ enerji sınıfına ait ve hem soğutucu, hem de derin dondurucu olarak kullanılabilen bu model, indirimli fiyatlarla elde edilebiliyor. ÖTV indirimi sürerken düzenlenen bu kampanya, tüketicilere ÖTV indirimine ek %7 oranında bir indirim daha elde etme şansı veriyor.

Uğur Soğutma, yine kampanya süresi boyunca tüm nakliye masraflarını üstleniyor. Yani verilecek siparişler için ayrı bir taşıma ücreti talep edilmiyor. Kampanyadan faydalanmak için, http://satis.ugur.com.tr adresinden sipariş vermek gerekiyor. Yetkili bayilerden verilecek siparişler, kampanya kapsamında değerlendirilmiyor.

Çift fonksiyonlu derin dondurucu UED 360 D/S A+, Uğur Soğutma’nın en sevilen ürünlerinden biri. Dondurucu (-15-25 C derece), Soğutucu (+4/+6 C derece) ve Sıfır Derece (-2/+3 C derece) özellikleri bulunuyor. Diğer bir deyişle, üç farklı mod seçeneği ile kullanılabiliyor. Sunduğu brüt 280 litrelik iç hacim ile en kalabalık ailelerin dahi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Sandık tipi, yatay bir dondurucu olan UED 360 D/S A+, kolay bir kullanım ve daha fazla gıda depolama alanı sunuyor.

Yenilikçi ve üstün özelliklere sahip bu fonksiyonel derin dondurucu, 24 Haziran 2017 tarihine dek indirimli fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ramazan , uğur soğutma , fırsat , indirim