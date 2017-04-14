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  1. 14 Nisan 2017 11:33

Ülker'den dev kredi hamlesi

Ülker, 3 yıl vadeli 375 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı.

Ülker'den dev kredi hamlesi
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Ülker 3 yıl vadeli 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Sendikasyonun 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli olduğu belirtildi.

Ülker Bisküvi ile Bank of America Merrill Lynch liderliğinde 14 uluslararası banka arasında toplamı 375 milyon dolar olmak üzere 136 milyon dolar ve 225.1 milyon euro tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzalandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, sendikasyonun 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli olduğu belirtildi. Sendikasyon kredisi'nin 2017 yılı içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyet ile yatırımların finansmanında kullanılacağı kaydedildi.

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