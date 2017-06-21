Ulusoy iflas etti

Türkiye’nin en köklü yolcu taşıyan markalarından Ulusoy için mahkeme iflas kararı verdi. Temeli 1930’ların sonunda Ulusoy için geçen hafta verilen iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesine başlanacak. Aile arasındaki bölünme sonrası Ulusoy Seyahat, Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Haluk Ulusoy’a kalmıştı.

KARAR 15 HAZİRAN’DA ÇIKTI

Yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Ulusoy Seyahat geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu. Ulusoy’un bir dizi otobüsü icradan satılırken, şirket hakkında bir de iflas davası açılmıştı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar geçen 15 Haziran’da çıktı. Mahkeme anılan gün görülen duruşmada şirketin iflasını karar verdi.

ŞİRKET TASFİYE EDİLECEK

Bu kararla birlikte, 65 milyon 250 bin TL kayıtlı sermayesi bulunan Ulusoy Seyahat Nakliyat A. Ş. için tasfiye süreci de başlamış oldu. Şirketin tasfiye işlemleri Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yürütülecek.

EN KÖKLÜ MARKALARDAN BİRİ

Ulusoy, Türkiye’nin en köklü kara taşımacılığı markalarından biri konumundaydı. Markanın temeli, 1937’de Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından, Trabzon-Of arası yük taşımacılığına dayanıyor. Ulusoy Kardeşler arasındaki bölünme sonrası, ailenin en güçlü markalarından Ulusoy Seyahat, Haluk Ulusoy’a kalmıştı.



OTOBÜSLERİ İCRADAN SATIŞA KONULMUŞTU

Ancak, Ulusoy, hem sektörün yaşadığı sıkıntılar hem de grubun diğer işlerinde yaşanan sıkıntı nedene ile toparlanamadı. Ulusoy’un Bahçelievler’deki dev arazisi icradan satışa çıkarılırken, ünlü markanın bir dizi otobüsü de icradan satışa konulmuştu. Ulusoy markası, kara yolu taşımacılığında 'efsane marka' olarak anılıyor.

Ulusoy'un 6 yıl önce bünyesine kattığı Varan da geçen yıl seferlerini durdurmuştu.