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  4. 12 Şubat 2020 13:44

Unilever Lipton'u satıyor!

Unilever, dünyanın en büyük çay markalarından biri olan Liptop'u ve Pucca'yı 6 milyar Euro karşılığında satıyor.

Unilever Lipton'u satıyor!
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Unilever bünyesinde yer alan çay markalarını satışa çıkaracağı açıkladı.

Unilever’e göre, çay bölümünü beklentiden daha az büyüme gösteriyor.

Hollanda’da Lipton ve Pucca markaları altında çay satan Unilever, siyah çayın dünya genelinde popülerliğinin azalması sonucunda satışlarda durgunluk gözlemledi.

Hissedarlara yüzde 3 ile yüzde 5 arası büyüme vaad edilirken, gerçek büyüme oranının yıllık yüzde 1 - yüzde 2 arası olduğu tespit edildi. Çay markalarını ortalama 6 milyar euroya satılması bekleniyor.


Finans gazetesi FD tarafından yapılan haberde potansiyel alıcılar olarak ‘Jacobs Douwe Egberts’, ‘Coca-Cola’, ‘Nestle’ gibi gruplar öne çıkıyor. Unilever firmasına ait çay markalarının büyük ve stabil olması nedeniyle özel sermaye yatırım firmalarının da ilgi duyabileceği tahmin ediliyor.
 

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unilever , lipton
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