ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Askeri araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Askeri araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Adana'daki vahşette flaş gelişme ! Yasaklandı
Adana'daki vahşette flaş gelişme ! Yasaklandı
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
İngiltere ikinci isim oldu ! Yargılanacak...
İngiltere ikinci isim oldu ! Yargılanacak...
ABD'ye tepki gösterdi: ''İzin vermeyeceğiz''
ABD'ye tepki gösterdi: ''İzin vermeyeceğiz''
Saldıracaklardı... Teröristlere hava harekatı !
Saldıracaklardı... Teröristlere hava harekatı !
Beyaz Saray'dan ''kimyasal silah'' iddialarına yanıt !
Beyaz Saray'dan ''kimyasal silah'' iddialarına yanıt !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 18 Şubat 2018 14:03

Ünlü alışveriş sitesi kapandı

Türkiye'nin bilinen şirket topluluklarından biri olan MNG Holding'in e-ticaret sitesi setmoda kapandı.

Ünlü alışveriş sitesi kapandı
A+ A-

Türkiye’nin bilinen şirket topluluklarından biri olan MNG Holding’in e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aydan beri Setmoda‘nın kapanacağına dair dolaşan söylentiler gerçekleşti. Setmoda, web sitesinde yayınladığı duyuru ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"setmoda.com sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz. Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir."

Kullanıcıların modlarına göre onlara kıyafetler öneren platform, geçtiğimiz yılın yaz aylarında hayata geçmişti. Tekstil ve moda alanında hizmet veren Setmoda, aynı zamanda kullanıcılarına kombinler önererek onları setler satın almaya yönlendiriyordu.

site , türkiye , alışveriş , ticaret
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM