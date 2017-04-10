Ünlü firmaya büyük şok ! El konuldu

Mersin Limanı’nda ünlü bir firmaya ait 162 konteynır makarnaya el konuldu. Gaziantepli ünlü bir makarna firmasına ait olduğu öğrenilen makarnalara 'kaçakçılık suçu' kapsamında el konulduğu öğrenildi.

Bir ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi. Operasyonda, 'kaçakçılık suçu' iddiasıyla 162 konteynır makarnaya el konuldu.

Ünlü bir firmaya ait olan tonlarca makarnaya, "kaçakçılık suçu" nedeniyle el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan makarnalar incelenmek üzere bekletildiği her bir konteynırın içerisinde yaklaşık 22 ton makarna bulunduğu öğrenildi.

Hurriyet.com.tr'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, firmanın ihraç etmek istediği ürünlerde Dahilde İşleme Rejimi'ne aykırılıklar tespit edildi.

Yapılan tespitlere göre ihracata konu ürünlerin Afrika'ya gönderilmek üzere hazırlandığı anlaşıldı.

'KAÇAKÇILIK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Şirkete yakın bir kaynak ise "Burada herhangi bir kaçakçılık olayı söz konusu değil. Olay henüz soruşturma aşamasında. Rakip bir firmanın ihbarı sonrası başlatılan bir işlem. Biz de gerekli 'onay' yazılarını aldık ve savcılığa sunacağız. Konteynırın içindeki mal da beyan edildiği gibi makarnadır; başka herhangi birşey değil" dedi.