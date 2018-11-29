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  4. 29 Kasım 2018 18:43

Ünlü isim dev otelini satıyor

Trabzonspor kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İzmir Alaçatı'da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hoteli'ni satıyor. Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada satış bedeli olarak 200 milyon Avro rakamı açıklandı.

Ünlü isim dev otelini satıyor
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Konu ile ilgili Tek-Art İnşaat Tic. Turizm San. ve Yatırımlar AŞ'den yapılan açıklamaya göre dev tesis 80 bin 966 dönüm arazi üzerine kurulu. Tesiste, 102 oda ve 65 villa bulunuyor. Konu ile ilgili KAP açıklamasının devamında "30.09.2018 tarihli finansal tablolarımızda 107.459.454 TL defter değerine sahip Resort Zigana Alaçatı Hotelin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz'a 200.000.000 Avro üzerinden satış yetkisi verilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.

Tek-Art İnşaat şirketinin yüzde 52 hissesi halka açık, kalan hisse ise Mehmet Ali Yılmaz ve oğlu Soner Yılmaz'a ait.

 

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