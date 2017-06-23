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  4. 23 Haziran 2017 16:31

Ünlü otele yine talipli çıkmadı

Bankaya kredi borcundan dolayı satışa çıkarılan Lara'daki Kervansaray Otel'in ikinci ihalesinde yine talipli çıkmadı.

Ünlü otele yine talipli çıkmadı
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Bankaya kredi borcundan dolayı İstanbul 10’uncu İcra Müdürlüğü’nün talimatı üzerine Antalya 6’ncı İcra Müdürlüğü’nce satışa çıkarılan Lara’daki Kervansaray Otel’in ikinci ihalesinde yine talipli çıkmadı.

Antalya’nın Lara sahilinde 49 yıllığına tahsisli toplam 98 bin 416 metrekare büyüklüğündeki iki ayrı parsel üzerinde inşa edilen Kervansaray Otel, Alman AAREAL Bank’a kredi borcundan dolayı İstanbul 10’uncu İcra Müdürlüğü’nün talimatı üzerine geçen mayıs ayında ihaleyle satışa çıkartıldı.

318 milyon 200 bin TL muhammen bedel biçilen 5 yıldızlı otele ilk ihalede teklif veren olmadığı için satış gerçekleşmedi.

Bunun üzerine iki ayrı parsel üzerinde inşa edilen otel tekrar satışa çıkartıldı. Borçlu ve alacaklı avukatlarının hazır bulunduğu ihalede otelin ana binasının bulunduğu 39 bin 26 metre kare büyüklüğündeki tesisler 159 milyon 120 bin liradan satışa çıkartıldı.

Ancak ihaleye katılan olmadı. Ardından 63 bin 390 metrekare büyüklüğündeki otelin bahçesindeki tesislerin 46 milyon 495 bin liradan satış ihalesi açıldı.

Bu ihaleye de katılan olmadı. Her iki tesise de talipli çıkmadığı için satış işleminin düşürülmesine karar verildi. 12 ay açık olan tesisin 1120 yatak kapasiteli olduğu, bayram nedeniyle de doluluk oranının yüksek olduğu belirtildi.

DHA

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